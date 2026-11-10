कानपुर: महर्षि दधीचि की परंपरा हुई जीवंत, 84 वर्षीया स्वर्णकांता की देह एम्स गोरखपुर को दान, मिला सम्मान
Kanpur News: रतनलाल नगर निवासी स्वर्णकांता तनेजा (84) के निधन के बाद उनकी पार्थिव देह एम्स गोरखपुर को दान की गई। युग दधीचि देहदान अभियान द्वारा कराई गई यह 328वीं देहदान की अनूठी मिसाल है।
विस्तार
महर्षि दधीचि की परंपरा का अनुसरण करते हुए समाज हित में देहदान करने वालों की श्रृंखला में कानपुर से एक प्रेरक मिसाल सामने आई है। एस-छह इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट, रतनलाल नगर निवासी बुजुर्ग महिला स्व. स्वर्णकांता तनेजा (84) की पार्थिव देह को उनके संकल्प के अनुसार एम्स गोरखपुर को शोध एवं अध्ययन हेतु दान कर दिया गया।
युग दधीचि देहदान अभियान के प्रमुख मनोज सेंगर एवं माधवी सेंगर ने बताया कि स्वर्णकांता जी ने वर्ष 2025 में ही देहदान का संकल्प लिया था। नौ नवंबर तड़के पांच बजे कानपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया था। इसके बाद उनके भतीजे सचिन माखीजा ने अभियान टीम से संपर्क कर देहदान कराने का आग्रह किया। स्वजनों से विचार-विमर्श के बाद देह को एम्स गोरखपुर को सौंपने का निर्णय लिया गया।
ससम्मान एम्स गोरखपुर को सौंपी गई देह
सेंगर दंपति नौ नवंबर को सुबह साढ़े नौ बजे कानपुर से पार्थिव देह लेकर रवाना हुए और शाम पांच बजे एम्स गोरखपुर पहुंचे। वहां एनॉटमी विभाग के डॉ. सूर्यकांत सेठ ने सहयोगियों के साथ पार्थिव देह को ससम्मान स्वीकार किया। युग दधीचि अभियान द्वारा एम्स गोरखपुर को सौंपा गया यह आठवां शरीर है, जबकि अभियान के माध्यम से अब तक कुल 328वीं देह दान कराई जा चुकी है।