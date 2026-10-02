कानपुर: जुर्माने की सजा काट रहे तीन बंदी रिहा, सुभाषिनी शिवहरे फाउंडेशन बना मददगार, संस्था ने भरा जुर्माना

कानपुर में गांधी जयंती के अवसर पर जिला कारागार कानपुर नगर में एक अत्यंत मानवीय और सराहनीय पहल देखने को मिली। अपनी मूल सजा की अवधि पूरी कर चुके, लेकिन केवल अर्थदंड की धनराशि अदा न कर पाने के कारण जेल में निरुद्ध तीन सिद्धदोष बंदियों को शुक्रवार को कारागार से रिहा कर दिया गया। समाजसेवी संस्था श्री सुभाषिनी शिवहरे फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से बंदियों के अर्थदंड की राशि जमा कराई गई।

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जेल प्रशासन के अनुसार, रिहा होने वाले सिद्धदोष बंदियों में थाना बिल्हौर के सरोजनी नायडू नगर खानजादा मोहल्ला निवासी शीबू उर्फ अकरम पुत्र असलम, थाना किदवई नगर की कच्ची बस्ती निवासी शनिउल्ला पुत्र स्व. अब्दुल रसीद और थाना कर्नलगंज के रेल पटरी निवासी मन्नान पुत्र गौस मोहम्मद शामिल हैं। ये तीनों अपनी मुख्य सजा काट चुके थे, लेकिन जुर्माना राशि जमा नहीं कर पा रहे थे।