फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Three Dengue Cases Detected

कानपुर: डेंगू के मिले तीन रोगी, 940 घरों का सर्वे कर 35 घरों में लार्वा नष्ट कराया गया

Sat, 03 Oct 2026 09:48 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 03 Oct 2026 09:48 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Three Dengue Cases Detected
सांकेतिक तस्वीर
कानपुर में डेंगू के तीन रोगी शनिवार को मिले हैं। दो रोगी कोपरगंज और एक रोगी बिल्हौर के खरेचा गांव में पाया गया। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि कोपरगंज में सामने आए दो डेंगू केस अन्य जनपदों के पाए गए जिन्हें संबंधित जनपदों में रिपोर्ट कराया गया। वहीं, हरजेंदर नगर क्षेत्र में पोर्टल पर दर्ज एक स्क्रब टाइफस केस के संबंध में आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही पूर्ण कराई गई। इसके बाद खपरा मोहाल कैंट, मकबरा, सूटरगंज, काजीखेड़ा, भट्टा वाली गली, कुली बाजार नवीन पार्क, जूही खुर्द, आदि क्षेत्रों में 940 घरों का सर्वे करते हुए 35 घरों में लार्वा नष्ट कराया गया। इसके साथ ही बिल्हौर में लगे स्वास्थ्य शिविर में 118 लोगों की जांच हुई। इसमें 19 की मलेरिया और टाइफाइड व तीन बुखार के रोगियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए।
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed