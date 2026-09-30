कानपुर: प्रतिबंधित मांस तस्करी के आरोप में तीन आरोपी जेल भेजे गए, कार्रवाई को लेकर जूही थाने में हुआ था हंगामा

जूही में प्रतिबंधित मांस ले जाने के आरोप में बाइक सवार दो युवकों बेकनगंज के हीरामनपुरवा निवासी अरबाज कुरैशी, बजरिया नाला रोड खलवा निवासी मो. तौहीद उर्फ अमन और उनके साथी मछरिया के कलीम को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शिव शक्ति अखाड़ा के कार्यकर्ता विशाल बजरंगी की तहरीर पर पुलिस ने गो हत्या निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी।

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विशाल बजरंगी के मुताबिक प्रतिबंधित मांस की तस्करी की सूचना पर मंगलवार शाम जूही-बारादेवी सड़क पर बाइक सवार दो युवकों को रोका गया। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वे मछरिया में कलीम से प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहे थे। इसपर दोनों को पुलिस के हवाले किया गया। वहीं, कलीम को पकड़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। जूही इंस्पेक्टर केके पटेल ने बताया कि बाइक सवार युवकों अरबाज, मो. तौहीद व कलीम को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया है। मांस का सैंपल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया।