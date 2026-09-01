Kanpur News: लखनऊ फॉल्कंस से हारकर कानपुर सुपरस्टार प्लेऑफ से बाहर

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टॉस जीतकर कानपुर ने पहले गेंदबाजी चुनी। लखनऊ के यशु प्रधान और हिमांशु सिंह ने पहले विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की। 7.1 ओवर में शक्ति वर्मा ने यशु को 40 रन पर बोल्ड किया। आराध्य यादव चार रन बनाकर शुभम मिश्रा की गेंद पर सत्यम संधू को कैच दे बैठे। हिमांशु 43 रन पर शुभम की गेंद पर यशोवर्द्धन सिंह के हाथों लपके गए। अजीत वर्मा (3) और कृतज्ञ कुमार सिंह (14) भी जल्दी पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवरों में प्रियम गर्ग ने नाबाद 32 और विपरज निगम ने नाबाद 18 रन बनाकर लखनऊ का स्कोर 20 ओवर में पांच विकेट पर 160 रन पहुंचाया।जवाब में कानपुर की खराब शुरुआत हुई। प्रियांशु पांडेय बिना खाता खोले आउट हुए। अभिषेक पांडेय (10) और कप्तान आदर्श सिंह (11) के विकेट भी जल्दी गिर गए। 46 रन पर चौथा विकेट गंवाने के बाद समीर रिजवी से उम्मीद थी, लेकिन वह 17 रन बनाकर बोल्ड हो गए।10 ओवर में कानपुर ने चार विकेट पर 68 रन बनाए थे। यशोवर्द्धन 18 और सत्यम संधू छह रन पर नाबाद थे, तभी बारिश से खेल रुक गया। मुकाबला शुरू नहीं हो सका और डीएलएस के आधार पर लखनऊ के पक्ष में फैसला आया। कानपुर का एक मैच शेष है, लेकिन नौ मैचों में चार अंक होने से वह अब क्वालिफाई नहीं कर सकेगा।