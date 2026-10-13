कानपुर: चकरपुर मंडी चेकपोस्ट पर कर्मचारियों से अभद्रता, पीड़ित ने थाने में शिकायत की

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चकरपुर मंडी समिति के चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों ने एक व्यापारी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। तहरीर के मुताबिक, मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे ट्रकों की आवाजाही नियंत्रित करने के दौरान एक कारोबारी कथित तौर पर अवैध रूप से जा रहे ट्रक को निकलवाने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर वह मारपीट पर आमादा हो गया। आरोप है कि उसने चेकपोस्ट में घुसकर सरकारी रजिस्टर और पर्चियां फेंककर बिखेर दीं। कर्मचारियों को नौकरी नहीं करने देने और जान से मारने की धमकी भी दी। जिसपर मंडी कर्मचारियों ने थाने में तहरीर दी है। इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया मामले में जांच की जा रही है।