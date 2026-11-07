कानपुर: शुक्लागंज में एसपी-एएसपी ने की पैदल गश्त, दुकानों पर परखी सुरक्षा, सतर्कता बरतने के दिए दिशा-निर्देश

शुक्लागंज में धनतेरस व दो दिन बाद दिवाली के त्योहार को देखते हुए एसपी जयप्रकाश सिंह व एएसपी आयुष श्रीवास्तव ने शुक्रवार को प्रमुख बाजारों में पैदल गश्त की। लोगों को सुरक्षा का अहसास कराया। इस दौरान ज्वैलर्स की दुकानों की चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्था परखी।

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वहीं, दुकानों में उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने, अधिक नकदी अथवा बहुमूल्य आभूषणों के परिवहन के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह भी दी गई।