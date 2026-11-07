कानपुर: शुक्लागंज में एसपी-एएसपी ने की पैदल गश्त, दुकानों पर परखी सुरक्षा, सतर्कता बरतने के दिए दिशा-निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 07 Nov 2026 09:30 AM IST
सार
Kanpur News: धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर शुक्लागंज में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए एसपी जयप्रकाश सिंह और एएसपी आयुष श्रीवास्तव ने राजधानी मार्ग व प्रमुख बाजारों में पैदल गश्त की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने ज्वैलर्स की दुकानों की सुरक्षा परखी और दुकानदारों को सतर्कता बरतने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
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विस्तार
शुक्लागंज में धनतेरस व दो दिन बाद दिवाली के त्योहार को देखते हुए एसपी जयप्रकाश सिंह व एएसपी आयुष श्रीवास्तव ने शुक्रवार को प्रमुख बाजारों में पैदल गश्त की। लोगों को सुरक्षा का अहसास कराया। इस दौरान ज्वैलर्स की दुकानों की चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्था परखी।
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वहीं, दुकानों में उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने, अधिक नकदी अथवा बहुमूल्य आभूषणों के परिवहन के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह भी दी गई।
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सभी बाजारों में पुलिस की तैनाती की गई
साथ ही, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी के निर्देश दिए। गंगाघाट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि त्योहार को देखते हुए सभी बाजारों में पुलिस की तैनाती की गई है।