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कानपुर: 75 हजार न देने पर बेटे-बहू ने पिता को पीटा, रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

Tue, 13 Oct 2026 10:01 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 13 Oct 2026 10:01 PM IST
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Kanpur: Son and daughter-in-law beat father for refusing to give ₹75,000
नजीराबाद थाना - फोटो : amar ujala
नजीराबाद के कौशलपुरी निवासी व्यापारी रमेश कुमार गुरनानी ने बताया कि उनका बेटा चिरंजीव और बहू पूजा फिजूलखर्ची के लिए आए दिन रुपयों की मांग करते हैं। 13 अक्तूबर की सुबह 11 बजे दोनों ने क्रेडिट कार्ड के भुगतान के लिए 75 हजार रुपये मांगे। मना करने पर दोनों ने उसे बेरहमी से पीटा। नजीराबाद थानाप्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर बेटे और बहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। 
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