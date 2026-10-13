कानपुर: 75 हजार न देने पर बेटे-बहू ने पिता को पीटा, रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

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नजीराबाद के कौशलपुरी निवासी व्यापारी रमेश कुमार गुरनानी ने बताया कि उनका बेटा चिरंजीव और बहू पूजा फिजूलखर्ची के लिए आए दिन रुपयों की मांग करते हैं। 13 अक्तूबर की सुबह 11 बजे दोनों ने क्रेडिट कार्ड के भुगतान के लिए 75 हजार रुपये मांगे। मना करने पर दोनों ने उसे बेरहमी से पीटा। नजीराबाद थानाप्रभारी पवन कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर बेटे और बहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।