कानपुर: दुकानदार की दिनदहाड़े नृशंस हत्या, कार सवार हमलावरों ने धारदार हथियार से काटा, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर के बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र में मकनपुर रोड पर मंगलवार सुबह नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई। खुर्द खोजनपुर गांव के सामने सुबह करीब 9:40 बजे कार सवार हमलावरों ने साइकिल से जा रहे एक 35 वर्षीय दुकानदार पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

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हमले में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान राजू (35) के रूप में हुई है, जो पेशे से दुकानदार था और बिल्हौर के वैष्णो नगर में किराए के मकान में रहता था।