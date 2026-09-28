कानपुर: पेट्रोलियम तेल रिसाइकलिंग सप्लायर फर्म के प्रतिष्ठानों पर एसजीएसटी का छापा

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एसजीएसटी के अफसरों की दो अलग-अलग टीमों ने दोपहर दो बजे के करीब कार्रवाई की। बताया गया कि फर्म लंबे समय से इस्तेमाल किए जा चुके पेट्रोलियम तेल को एकत्र कर उसकी रिसाइकलिंग का काम कर रही है। रिसाइकलिंग के बाद ग्रीस, अलग-अलग प्रकार के मशीनों के लिए तेल प्रॉसेस करके तैयार किया जाता था। फर्म का कारोबार अच्छा है। उसके एवज में टैक्स कम आ रहा था और रद्द हो चुकी बोगस फर्मों के जरिये आईटीसी की गड़बड़ी डाटा एनालिसिस के जरिये पकड़ा गया।जांच के दौरान एसजीएसटी अधिकारियों ने फर्म के दोनों ठिकानों पर खरीद-बिक्री, बिल, लेनदेन और कर से संबंधित अभिलेखों की जांच की। टीम ने कंप्यूटर रिकॉर्ड और उपलब्ध दस्तावेजों को भी जांच के दायरे में लिया। अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। हालांकि, गड़बड़ियों की वास्तविक प्रकृति और कर देनदारी का आकलन विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। टीम ने कार्रवाई के दौरान कारोबार से संबंधित जरूरी अभिलेखों को अपने कब्जे में लेकर मिलान किया। जांच पूरी होने के बाद ही फर्म पर संभावित कर देनदारी या अन्य कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।