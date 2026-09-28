कानपुर: जिलाधिकारी बोले- आईजीआरएस रैंकिंग सुधारने के लिए प्रत्येक विभाग में लगाएं स्टाफ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 28 Sep 2026 11:39 PM IST
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कार्यालयों में कामकाज और जनशिकायतों के निस्तारण की हकीकत परखने के लिए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सोमवार को विकास भवन का निरीक्षण किया। दोपहर 12.20 बजे पहुंचे डीएम ने सबसे पहले डीआरडीए कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रथम तल स्थित पंचायती राज, कृषि, अर्थ एवं सांख्यिकी, उद्यान, डूडा और जिला कार्यक्रम विभाग का जायजा लिया।
आईजीआरएस की स्थिति और विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। आईजीआरएस रैंकिंग सुधारने के लिए प्रत्येक विभाग में स्टाफ लगाने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग में अधिकारी-कर्मचारियों के एक साथ बैठने की व्यवस्था करने को कहा, ताकि कामकाज व्यवस्थित और पारदर्शी हो तथा जनसमस्याओं का प्रभावी निस्तारण हो सके।
उन्होंने समय से उपस्थिति, स्वच्छता और अभिलेख सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और लंबित प्रकरण तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने को कहा। अनावश्यक लंबित मामलों में जिम्मेदारी तय करने तथा नियमित समीक्षा से निगरानी के निर्देश दिए। निरीक्षण में सीडीओ अभिनव जे जैन, परियोजना निदेशक आलोक कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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आईजीआरएस की स्थिति और विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। आईजीआरएस रैंकिंग सुधारने के लिए प्रत्येक विभाग में स्टाफ लगाने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग में अधिकारी-कर्मचारियों के एक साथ बैठने की व्यवस्था करने को कहा, ताकि कामकाज व्यवस्थित और पारदर्शी हो तथा जनसमस्याओं का प्रभावी निस्तारण हो सके।
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उन्होंने समय से उपस्थिति, स्वच्छता और अभिलेख सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और लंबित प्रकरण तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने को कहा। अनावश्यक लंबित मामलों में जिम्मेदारी तय करने तथा नियमित समीक्षा से निगरानी के निर्देश दिए। निरीक्षण में सीडीओ अभिनव जे जैन, परियोजना निदेशक आलोक कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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