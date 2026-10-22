फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Secretaries in Ghatampur go on an indefinite strike cooperative society offices locked

कानपुर: घाटमपुर में सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, समितियों में लटके ताले, खाद के लिए किसान हुए परेशान

Thu, 22 Oct 2026 05:34 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 22 Oct 2026 05:34 PM IST
सार

Kanpur News: घाटमपुर क्षेत्र में नियमित वेतन व अन्य मांगों को लेकर साधन सहकारी समितियों के सचिवों ने बृहस्पतिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समितियों में ताले लटकने के कारण इस समय फसलों की बुवाई के पीक सीजन में किसानों के सामने खाद का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

विज्ञापन
Kanpur Secretaries in Ghatampur go on an indefinite strike cooperative society offices locked
समिति में लगा ताला - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में नियमित वेतन व अन्य मांगों को लेकर समितियों के सचिवों की बृहस्पतिवार को अनिश्चित कालीन हड़ताल व लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इससे समितियों में ताले लटकने लगे हैं। वहीं मौजूदा समय फसलों की बुवाई शुरू होने से किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। मौजूदा समय लाही, सरसों, मटर, चना, सोयाबीन व गाजर आदि की बुवाई का समय चल रहा है।

विज्ञापन

बहुत से किसान पलेवा कर बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। अब समितियों में तालाबंदी की खबर ने उनके होश उड़ा दिए हैं। किसान ताला देखकर मायूस होकर लौट रहे हैं।  खाद लेने पहुंचे सरगांव के किसान सरदार सिंह यादव ने बताया कि खेतों कि पलेवा हो चुकी है, लेकिन समय से खाद न मिलने से लाही व सरसों की बुवाई नहीं कर पाएंगे। समिति में ताला लटक रहा है।

विज्ञापन
Trending Videos





समितियां बंद होने से किसानों को दिक्कत
अलियापुर के किसान सर्वेश कुमार सचान ने बताया कि समितियों में हड़ताल की वजह से प्राइवेट दुकानों से खाद लेने में अधिक दाम चुकाने पड़ेंगे।  सजेती सचिव जीतू सिंह ने बताया कि नियमित वेतन की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय अनिश्चित काल हड़ताल आज से शुरू हुई है। वहीं, एडीओ आरएन पटेल ने बताया कि हड़ताल के चलते समितियां बंद होने से किसानों को दिक्कत हो रही है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी सचिवों को आज अनुपस्थित किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed