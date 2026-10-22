कानपुर: घाटमपुर में सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, समितियों में लटके ताले, खाद के लिए किसान हुए परेशान
Kanpur News: घाटमपुर क्षेत्र में नियमित वेतन व अन्य मांगों को लेकर साधन सहकारी समितियों के सचिवों ने बृहस्पतिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समितियों में ताले लटकने के कारण इस समय फसलों की बुवाई के पीक सीजन में किसानों के सामने खाद का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।
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कानपुर के घाटमपुर कस्बे में नियमित वेतन व अन्य मांगों को लेकर समितियों के सचिवों की बृहस्पतिवार को अनिश्चित कालीन हड़ताल व लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इससे समितियों में ताले लटकने लगे हैं। वहीं मौजूदा समय फसलों की बुवाई शुरू होने से किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। मौजूदा समय लाही, सरसों, मटर, चना, सोयाबीन व गाजर आदि की बुवाई का समय चल रहा है।
बहुत से किसान पलेवा कर बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। अब समितियों में तालाबंदी की खबर ने उनके होश उड़ा दिए हैं। किसान ताला देखकर मायूस होकर लौट रहे हैं। खाद लेने पहुंचे सरगांव के किसान सरदार सिंह यादव ने बताया कि खेतों कि पलेवा हो चुकी है, लेकिन समय से खाद न मिलने से लाही व सरसों की बुवाई नहीं कर पाएंगे। समिति में ताला लटक रहा है।
समितियां बंद होने से किसानों को दिक्कत
अलियापुर के किसान सर्वेश कुमार सचान ने बताया कि समितियों में हड़ताल की वजह से प्राइवेट दुकानों से खाद लेने में अधिक दाम चुकाने पड़ेंगे। सजेती सचिव जीतू सिंह ने बताया कि नियमित वेतन की मांग को लेकर प्रदेश स्तरीय अनिश्चित काल हड़ताल आज से शुरू हुई है। वहीं, एडीओ आरएन पटेल ने बताया कि हड़ताल के चलते समितियां बंद होने से किसानों को दिक्कत हो रही है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सभी सचिवों को आज अनुपस्थित किया गया है।