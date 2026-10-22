कानपुर: घाटमपुर में सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, समितियों में लटके ताले, खाद के लिए किसान हुए परेशान

कानपुर के घाटमपुर कस्बे में नियमित वेतन व अन्य मांगों को लेकर समितियों के सचिवों की बृहस्पतिवार को अनिश्चित कालीन हड़ताल व लखनऊ में धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इससे समितियों में ताले लटकने लगे हैं। वहीं मौजूदा समय फसलों की बुवाई शुरू होने से किसानों के सामने खाद का संकट खड़ा हो गया है। मौजूदा समय लाही, सरसों, मटर, चना, सोयाबीन व गाजर आदि की बुवाई का समय चल रहा है।

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बहुत से किसान पलेवा कर बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। अब समितियों में तालाबंदी की खबर ने उनके होश उड़ा दिए हैं। किसान ताला देखकर मायूस होकर लौट रहे हैं। खाद लेने पहुंचे सरगांव के किसान सरदार सिंह यादव ने बताया कि खेतों कि पलेवा हो चुकी है, लेकिन समय से खाद न मिलने से लाही व सरसों की बुवाई नहीं कर पाएंगे। समिति में ताला लटक रहा है।