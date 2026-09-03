कानपुर: जाजमऊ में पेड़ गिरने से स्कूटी सवार घायल, दो गुमटियां क्षतिग्रस्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 03 Sep 2026 07:52 PM IST
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जाजमऊ थानाक्षेत्र के ताड़बगिया में गुरुवार सुबह बारिश के दौरान अचानक पेड़ सड़क पर गिर गया। इसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रहा स्कूटी सवार शुभम घायल हो गया। वहीं सूरजमुखी और लाला की पान की गुमटियां भी पेड़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में दोनों दुकानदारों को नुकसान हुआ है। पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। इसी दौरान बिजली का तार भी टूटकर सड़क पर गिर गया। स्थानीय लोगों ने विभाग को सूचना देकर आपूर्ति बंद कराई। पुलिस ने पेड़ को सड़क से हटवाकर यातायात सामान्य कराया।
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