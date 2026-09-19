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कानपुर: घाटमपुर में संपूर्ण समाधान दिवस, डीएम-सीडीओ और डीसीपी साउथ ने सुनीं समस्याएं, निस्तारण के निर्देश

Sat, 19 Sep 2026 01:27 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 19 Sep 2026 01:27 PM IST
सार

Kanpur News: घाटमपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर जिलाधिकारी खुद पहुंचे। सीडीओ अभिनव जे जैन और डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी के साथ मिलकर डीएम ने दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याएं सुनीं। साथ ही, संबंधित जिम्मेदारों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

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Kanpur Sampoorna Samadhan Diwas held in Ghatampur DM  CDO and DCP South heard grievances
घाटमपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर की घाटमपुर तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह अचानक दोपहर 12.16 बजे पहुंचे। डीएम के साथ सीडीओ अभिनव जे जैन और डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी भी मौजूद रहे। शीर्ष अधिकारियों के एक साथ पहुंचने से तहसील परिसर में मुस्तैदी बढ़ गई और अधिकारी व कर्मचारी एक्शन मोड में आ गए।

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समाधान दिवस के दौरान घाटमपुर तहसील के ग्रामीण व शहरी इलाकों से अपनी फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की समस्याओं को डीएम, सीडीओ और डीसीपी साउथ ने खुद सुना। फरियादियों द्वारा मुख्य रूप से राजस्व, पुलिस और विकास कार्यों से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत की जा रही हैं। अधिकारियों ने समस्याओं के त्वरित व निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए हैं।

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शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान करें
डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि शिकायतों को केवल कागजी औपचारिकताओं में न उलझाया जाए, बल्कि राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। इस दौरान तहसील स्तर के तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर शिकायतों का अंकन कर रहे हैं।

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