फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Rs 17,000 siphoned off elderly man's account after debit card swap

कानपुर: डेबिट कार्ड बदल वृद्ध के खाते से उड़ाए 17 हजार रुपये, रिपोर्ट दर्ज

Wed, 14 Oct 2026 09:20 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 14 Oct 2026 09:20 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Rs 17,000 siphoned off elderly man's account after debit card swap
चकेरी थाना - फोटो : अमर उजाला
चकेरी में टप्पेबाजों ने वृद्ध का डेबिट कार्ड बदलकर उनके बैंक खाते से 17 हजार रुपये पार कर दिए। रुपये निकलने का मैसेज देख उन्होंने लाल बंगला चौकी में शिकायत की लेकिन पुलिस ने मदद नहीं की। वृद्ध ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की जिसके बाद चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। सफीपुर द्वितीय विमाननगर निवासी 70 वर्षीय प्रदीप राय ने पुलिस को बताया कि पांच जुलाई 2026 को वह लाल बंगला स्थित केनरा बैंक के एटीएम से पैसे निकालने गए थे।
विज्ञापन


वहां पहले से मौजूद एक युवक ने पैसे न निकलने की बात कहकर उनसे डेबिट कार्ड लगाने के लिए कहा। कार्ड लगाया तब पिन नंबर एरर बता रहा था। इसके बाद कार्ड लेकर घर चले गए। कुछ देर बाद खाते से 17 हजार निकलने का मैसेज आया। एटीएम पर पहुंचे जहां पता चला कि शातिर ने उनका कार्ड बदल दिया था।वृद्ध ने दो बार ई-एफआईआर भी कराई। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल के आदेश पर चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया के जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed