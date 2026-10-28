कानपुर: पाल्हेपुर रामलीला में जीवंत हुआ राम-भरत मिलाप, तापस वेश देख छलक पड़े आंसू, भावुक हुए दर्शक

कानपुर में सरसौल विकास खंड के पाल्हेपुर गांव में चल रही 165 वर्ष प्राचीन बीस दिवसीय रामलीला में मंगलवार रात चित्रकूट में श्रीराम और भरत मिलन की लीला का भावपूर्ण मंचन किया गया। राम, लक्ष्मण और सीता को तपस्वी वेश में पर्णकुटी में निवास करते देख भरत विह्वल हो उठे।

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लीला में दिखाया गया कि चित्रकूट में प्रजाजनों के साथ पहुंचे भरत ने श्रीराम से अयोध्या वापस लौट चलने के लिए काफी मान-मनुहार की, लेकिन श्रीराम ने वनवास की मर्यादा का पालन करते हुए लौटने से मना कर दिया। उन्होंने भरत से कहा कि यह उनकी आज्ञा है कि उनके वापस लौटने तक अयोध्या की सत्ता का संचालन वही करें।