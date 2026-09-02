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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Rain wreaks havoc in Bilhaur house collapses leaving four people including child seriously injured

कानपुर: बिल्हौर में बारिश का कहर, अचानक भरभराकर गिरा मकान, बच्चे समेत चार लोग गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती

Wed, 02 Sep 2026 03:45 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 02 Sep 2026 03:45 PM IST
सार

Kanpur News: बिल्हौर क्षेत्र के भीटी हवेली गांव में लगातार दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अचानक एक मकान ढह गया। इसके मलबे की चपेट में आने से एक बालक समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर में भर्ती कराया गया है।

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Kanpur Rain wreaks havoc in Bilhaur house collapses leaving four people including child seriously injured
बिल्हौर में भरभराकर गिरा मकान - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में बिल्हौर के भीटी हवेली गांव में बीते दो दिनों से हो रही बारिश के बाद अचानक एक मकान गिर जाने से तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर ग्राम प्रधान रिक्की कटियार और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

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उप जिलाधिकारी बिल्हौर मनीष कुमार ने बताया कि मकान गिरने से रामशरण कटियार, दिलीप, नन्ही और एक बालक घायल हुआ है। उनको उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद शासनादेश के अनुसार की जाएगी।

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