कानपुर: बिल्हौर में बारिश का कहर, अचानक भरभराकर गिरा मकान, बच्चे समेत चार लोग गंभीर घायल, अस्पताल में भर्ती

कानपुर में बिल्हौर के भीटी हवेली गांव में बीते दो दिनों से हो रही बारिश के बाद अचानक एक मकान गिर जाने से तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पर ग्राम प्रधान रिक्की कटियार और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

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उप जिलाधिकारी बिल्हौर मनीष कुमार ने बताया कि मकान गिरने से रामशरण कटियार, दिलीप, नन्ही और एक बालक घायल हुआ है। उनको उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हौर में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद शासनादेश के अनुसार की जाएगी।