कानपुर: धड़ाम हुए हरी सब्जियों के दाम, 20 से 30 रुपये तक हुई सस्ती, व्यापारी बोले- आगे और राहत के आसार

कानपुर में हरी सब्जियों के भावों में तेजी से कमी आई है। 15 दिन पहले तक 50 किलो बिकने वाली लौकी 30 किलो में बिक रही है। इसी तरह कद्दू भी इसी भाव में बिक रहा है। पहले कद्दू का भाव 40 से 50 रुपये प्रति किलो था। टमाटर के भाव भी कम हुए हैं।

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50 रुपये किलो में बिकने वाला टमाटर अब 40 रुपये किलो में आ गया है। भिंडी, तरोई भी सस्ती हुई है। भाव 40 रुपये किलो हो गए हैं। पहले इसका भाव 50 रुपये किलो था। भिंडी भी 40 रुपये किलो में हो गई है। अदरक का दाम भी कम हो गया है। अदरक 160 रुपये किलो में बिकने लगी है।