कानपुर: बस से उतरते ही सिर के बल गिरा पुलिसकर्मी, अधिक रक्तस्राव होने से हुआ अचेत, हैलट अस्पताल में मृत घोषित

कानपुर में स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के रावतपुर सब्जी मंडी में बृहस्पतिवार दोपहर बस से उतरते समय सिर के बल गिरने से गोविंद नगर थाने में तैनात पुलिसकर्मी अशोक कुमार यादव (52) की मौत हो गई। वह थाने के सरकारी काम से रावतपुर की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें गंभीर हालत में हैलट अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस के अनुसार अशोक कुमार यादव बस से रावतपुर सब्जी मंडी पहुंचे थे। बस से उतरते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से वह सिर के बल सड़क पर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने से रक्तस्राव होने लगा और वह अचेत हो गए। राहगीरों ने उन्हें सड़क पर पड़ा देखकर स्वरूप नगर पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने उन्हें तत्काल हैलट पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।