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कानपुर: बस से उतरते ही सिर के बल गिरा पुलिसकर्मी, अधिक रक्तस्राव होने से हुआ अचेत, हैलट अस्पताल में मृत घोषित

Thu, 01 Oct 2026 03:16 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 01 Oct 2026 03:16 PM IST
सार

Kanpur News: स्वरूप नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रावतपुर सब्जी मंडी के पास एक पुलिसकर्मी सरकारी कार्य से बस द्वारा रावतपुर जा रहे था। बस से उतरते समय अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण वे सीधे सिर के बल सड़क पर गिर पड़े। उन्हें तत्काल हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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Kanpur Policeman fell headfirst upon alighting from a bus and was declared dead at Hallet Hospital
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के रावतपुर सब्जी मंडी में बृहस्पतिवार दोपहर बस से उतरते समय सिर के बल गिरने से गोविंद नगर थाने में तैनात पुलिसकर्मी अशोक कुमार यादव (52) की मौत हो गई। वह थाने के सरकारी काम से रावतपुर की ओर जा रहे थे। हादसे के बाद राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें गंभीर हालत में हैलट अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस के अनुसार अशोक कुमार यादव बस से रावतपुर सब्जी मंडी पहुंचे थे। बस से उतरते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से वह सिर के बल सड़क पर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने से रक्तस्राव होने लगा और वह अचेत हो गए। राहगीरों ने उन्हें सड़क पर पड़ा देखकर स्वरूप नगर पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने उन्हें तत्काल हैलट पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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तीन माह पहले गोविंद नगर थाने में हुआ था स्थानांतरण
अशोक कुमार यादव मूलरूप से जिला इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी के रहने वाले थे। परिवार में पत्नी मंजेश कुमारी और दो बेटियां प्रिया व अंजलि हैं। वह वर्तमान में कल्याणपुर के खुर्द इलाके में किराये के मकान में रह रहे थे। करीब तीन माह पहले उनका स्वरूप नगर थाने से गोविंद नगर थाने में स्थानांतरण हुआ था। स्वरूप नगर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की परिस्थितियों की जांच की जा रही है।

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