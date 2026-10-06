कानपुर: पुलिस लाइन में फीटा का शिविर, विशेषज्ञों ने पुलिसकर्मियों को दी ट्रेनिंग, सिखाए फर्स्ट एड के गुर
Kanpur News: कानपुर पुलिस लाइन में फीटा की ओर से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विशेष जीवन-रक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों और ट्रेनर्स ने पुलिसकर्मियों को सीपीआर, आग में झुलसने व धुएं के संपर्क में आने प्राथमिक उपचार के गुर सिखाए।
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कानपुर में फैसिलिटेशन फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन (फीटा) की ओर से मंगलवार को पुलिस लाइन में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्य में अधिक दक्ष बनने और उच्चीकृत तकनीकी जानकारी प्रदान करने हेतु गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
फीटा के महासचिव मंगल बताया कि उक्त प्रशिक्षण में सीपीआर ट्रेनिंग दी गई। साथ ही, आग में झुलसने पर उससे बचाव के रास्तों और प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत जलने पर यह अत्यधिक धुआं, सांस की नली से अंदर जाने पर बचाव और प्राथमिक उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य परीक्षण का भी किया गया।