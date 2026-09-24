कानपुर: बूथों पर चलेगा पीडीए स्वाभिमान सहयोग अभियान, डिजिटल पोर्टल भी होगा संचालित, ये है तैयारी

कानपुर में सपा बूथ स्तर पर पीडीए स्वाभिमान सहयोग अभियान चलाएगी। नवीन मार्केट स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई बैठक में महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर चलाया जा रहा है।

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डिजिटल पोर्टल का भी संचालन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिंटू ने किया। बैठक में प्रदेश सचिव केके शुक्ला, नंदलाल जायसवाल, आसिफ कादरी, दीपा यादव, सुलेखा यादव, दीप्ती सिंह, मुमताज मंसूरी, अजय शर्मा, मेराज अहमद, आरजे गुप्ता आदि मौजूद रहे।