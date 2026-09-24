कानपुर: गायब दो छात्राओं का 48 घंटे बाद भी सुराग नहीं, थाने में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, पुलिस पर उठाए सवाल
Kanpur News: घाटमपुर थाना क्षेत्र स्थित जहांगीराबाद गांव से मंगलवार को स्कूल के लिए निकलीं दो छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गुरुवार को आक्रोशित ग्रामीण और परिजन बड़ी संख्या में घाटमपुर थाने पहुंचे और त्वरित कार्रवाई की मांग की।
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कानपुर में घाटमपुर थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद गांव से मंगलवार सुबह स्कूल जाने के लिए निकलीं दो छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। दो दिन बीत जाने के बाद भी जब छात्राओं का कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों का धैर्य टूट गया। गुरुवार को दर्जनों ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के साथ आक्रोशित परिजन घाटमपुर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।
परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बेटियों की सकुशल बरामदगी की मांग की है। जानकारी के अनुसार, जहांगीराबाद निवासी दो छात्राएं मंगलवार सुबह रोजाना की तरह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं। शाम तक जब दोनों छात्राएं वापस घर नहीं पहुंचीं, तो परिजनों को चिंता हुई।
मदद की जगह थाने से वापस भेज रही पुलिस
रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर काफी खोजबीन करने के बावजूद जब उनका कोई पता नहीं चला, तो परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े किए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर बेटियों को तलाशने के बजाय उन्हें थाने से डांट-पटकार कर वापस भेज रही है।