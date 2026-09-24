कानपुर: गायब दो छात्राओं का 48 घंटे बाद भी सुराग नहीं, थाने में फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, पुलिस पर उठाए सवाल

कानपुर में घाटमपुर थाना क्षेत्र के जहांगीराबाद गांव से मंगलवार सुबह स्कूल जाने के लिए निकलीं दो छात्राएं संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। दो दिन बीत जाने के बाद भी जब छात्राओं का कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों का धैर्य टूट गया। गुरुवार को दर्जनों ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के साथ आक्रोशित परिजन घाटमपुर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया।

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परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बेटियों की सकुशल बरामदगी की मांग की है। जानकारी के अनुसार, जहांगीराबाद निवासी दो छात्राएं मंगलवार सुबह रोजाना की तरह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थीं। शाम तक जब दोनों छात्राएं वापस घर नहीं पहुंचीं, तो परिजनों को चिंता हुई।