कानपुर: ‘नंद के घर आनंद भयो...जय कन्हैया लाल की', शुक्लागंज में जन्माष्टमी पर गूंजे जयकारे, महाप्रसाद भी बांटा

शुक्लागंज में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जन्माष्टमी पर्व शुक्रवार को नगर के सभी मंदिरों और घरों में एक साथ बड़े ही हर्ष और धूमधाम से मनाया गया। देर रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही पूरा जय कन्हैया लाल की हाथी-घोड़ा पालकी, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की... के भजनों के साथ गुंजायमान रहा। देर रात में ही मंदिरों और घरों में लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।

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नगर के गोपीनाथ पुरम स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर में बड़े ही धूमधाम से बाल गोपाल लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुंदर झांकियां मंदिर प्रांगण में सजाई गई। जिसे देखने के लिए दूर-दराज से यहां पहुंचे। भगवान की विशेष आरती के साथ उनका पूजन-पाठ किया गया। ब्रह्मनगर और डाकतार कॉलोनी स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर में भी दिन और देर रात तक भक्ति भजन के कार्यक्रम होते रहे। जहां रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।