कानपुर: ‘नंद के घर आनंद भयो...जय कन्हैया लाल की', शुक्लागंज में जन्माष्टमी पर गूंजे जयकारे, महाप्रसाद भी बांटा
Kanpur News: शुक्लागंज में शुक्रवार को जन्माष्टमी का पर्व पूरे भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जहां देर रात 12 बजे कन्हैया के जन्म लेते ही मंदिर और घर जयकारों से गूंज उठे। धूप खिलने से बाजारों में रौनक लौटी और लोगों ने झांकियों व पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी की।
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शुक्लागंज में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जन्माष्टमी पर्व शुक्रवार को नगर के सभी मंदिरों और घरों में एक साथ बड़े ही हर्ष और धूमधाम से मनाया गया। देर रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही पूरा जय कन्हैया लाल की हाथी-घोड़ा पालकी, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की... के भजनों के साथ गुंजायमान रहा। देर रात में ही मंदिरों और घरों में लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।
नगर के गोपीनाथ पुरम स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर में बड़े ही धूमधाम से बाल गोपाल लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुंदर झांकियां मंदिर प्रांगण में सजाई गई। जिसे देखने के लिए दूर-दराज से यहां पहुंचे। भगवान की विशेष आरती के साथ उनका पूजन-पाठ किया गया। ब्रह्मनगर और डाकतार कॉलोनी स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर में भी दिन और देर रात तक भक्ति भजन के कार्यक्रम होते रहे। जहां रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया।
चारों दिशाएं घंटे और शंख की ध्वनि से गुंजायमान हो उठे
पोनीरोड स्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर में पंचमेवा, पंचामृत, तुलसीदल, पंजीरी आदि का भोग लगाकर पूजा-अर्चना की गई। मंदिर के प्रबंधक कमल दोसर ने बताया कि यहां प्रत्येक वर्ष बड़े हर्ष के साथ जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। इसी तरह से साकेतपुरी, आदर्शनगर रामगली, कंचन नगर, सर्वोदयनगर, बिंदानगर, प्रेमनगर, मिश्रा काॅलोनी समेत अन्य जगहों पर भी बड़े ही उत्साह के साथ जन्माष्टमी पर्व लोगों ने मनाया। 12 बजते ही चारों दिशाएं घंटे और शंख की ध्वनि से गुंजायमान हो उठे।
खिल कर निकली धूप बाजार रहे गुलजार, लोगों ने खूब की खरीदारी
गुरुवार की अपेक्षा आज शुक्रवार को दिन में मौसम खुला रहा और धूप भी खिल कर निकली, जिसका असर बाजारों में देखने को मिला। सुबह से ही राजधानी मार्ग, पोनीरोड, निषाद मार्केट, बिंदानगर बाजार, मिश्रा काॅलोनी समेत अन्य जगहों पर सजी दुकानों में लोगों की भीड़ दिखी। जहां लोगों ने मंदिरों में लगाने वाले सजावटी सामान खरीदे।