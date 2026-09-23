कानपुर हत्याकांड: दुकानदार की हत्या पर बवाल, विधायक ने परिजनों को दिया आश्वासन, एक लाख की आर्थिक सहायता दी

कानपुर के बिल्हौर में कॉस्मेटिक दुकानदार राजकिशोर हत्याकांड के बाद बुधवार सुबह विधायक राहुल बच्चा सोनकर करीब 11:17 बजे मृतक के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। परिजनों ने आर्थिक सहायता के साथ बच्चों को नौकरी दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगों को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलता। तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। विधायक ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

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अपनी ओर से एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने मृतक के बच्चों को संविदा पर नौकरी दिलाने, मृतक की मां का आयुष्मान कार्ड बनवाने और सरकार की ओर से बच्चों को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। विधायक ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि उनकी मांगों को शासन-प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा और हरसंभव सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल अभी शव अंतिम यात्रा के लिए नहीं निकला है।