कानपुर: पत्नी से विवाद के बाद लापता हुआ युवक, मंदिर के पिलर से लटका मिला शव, परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल

कानपुर में बिधनू थाना क्षेत्र के शिवगंज गांव में पत्नी से विवाद के बाद रविवार सुबह घर से निकले दिलीप (40) का शव मंगलवार सुबह गांव के बाहर मंदिर के पिलर से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस प्रथमदृष्टया घटना को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है।

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शिवगंज निवासी दिलीप पुत्र सुरजन लाल कुशवाहा पहले ट्रक चालक था। करीब पांच महीने पहले ट्रक चलाना छोड़कर उसने कानपुर की एक हैंडलूम दुकान में नौकरी शुरू की थी। परिवार में पत्नी प्रियंका, दो बेटे सुमित व कृष्णा और बेटी शुभी हैं। परिजनों के मुताबिक दिलीप को शराब पीने की लत थी। नशे को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था। रविवार सुबह भी पत्नी से इसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी।