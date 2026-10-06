कानपुर: गर्भवती पत्नी से विवाद के बाद युवक ने दी जान, फंदे से लटका मिला शव, 11 माह पहले ही हुआ था प्रेम विवाह

कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर स्थित आदर्श विहार में सोमवार रात पांच माह की गर्भवती पत्नी से घरेलू विवाद के बाद सुहैल खान (27) ने कमरे में खुद को बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसका शव दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका मिला। परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर शव नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन



आदर्श विहार निवासी नफीस खान इंटरनेट केबल ऑपरेटिंग का काम करते हैं। सुहैल भी पिता के साथ काम करता था। नफीस ने बताया कि उनकी पत्नी शहनाज की तबीयत खराब रहती है और हैलट में इलाज चल रहा है। सोमवार रात परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए थे। इसी दौरान सुहैल और उसकी पत्नी गुलफ्शा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।