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कानपुर: गर्भवती पत्नी से विवाद के बाद युवक ने दी जान, फंदे से लटका मिला शव, 11 माह पहले ही हुआ था प्रेम विवाह

Tue, 06 Oct 2026 04:11 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 06 Oct 2026 04:11 PM IST
सार

Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामनगर स्थित आदर्श विहार में सोमवार रात घरेलू कलह में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने करीब 11 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था और उसकी पत्नी पांच महीने की गर्भवती है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

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Kanpur Man takes his own life after dispute with pregnant wife body found hanging
मृतक की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के श्यामनगर स्थित आदर्श विहार में सोमवार रात पांच माह की गर्भवती पत्नी से घरेलू विवाद के बाद सुहैल खान  (27) ने कमरे में खुद को बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसका शव दुपट्टे के सहारे फंदे पर लटका मिला। परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर शव नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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आदर्श विहार निवासी नफीस खान इंटरनेट केबल ऑपरेटिंग का काम करते हैं। सुहैल भी पिता के साथ काम करता था। नफीस ने बताया कि उनकी पत्नी शहनाज की तबीयत खराब रहती है और हैलट में इलाज चल रहा है। सोमवार रात परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए थे। इसी दौरान सुहैल और उसकी पत्नी गुलफ्शा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।

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फंदे पर लटका मिला शव
विवाद के बाद सुहैल तनाव में कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर तक दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर दरवाजा खुलवाया गया, तो सुहैल फंदे पर मिला। उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही हैलट गए परिजन भी घर लौट आए। मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।

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11 माह पहले किया था प्रेम विवाह
सुहैल के बड़े भाई सलमान ने बताया कि सुहैल और सुजातगंज निवासी गुलफ्शा के बीच प्रेम संबंध था। दोनों ने करीब 11 माह पहले प्रेम विवाह किया था। गुलफ्शा पांच माह की गर्भवती है। सोमवार रात हुए विवाद के बाद सुहैल के इस कदम से परिवार में मातम छा गया। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुदकुशी की है।  शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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