कानपुर: दुकानदार को पीटने के लिए उतारा जूता, अधिवक्ता बता पुलिस से भी अभद्रता, आरोपी पर शांतिभंग की कार्रवाई
Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र स्थित पीएसी मोड़ पर बुधवार देर रात नशे में धुत बाइक सवार दो युवकों ने सिगरेट के पैसे मांगने पर पान दुकानदार से गाली-गलौज की और मारपीट पर आमादा हो गए। जब मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया, तो आरोपी युवक ने खुद को अधिवक्ता बताकर पुलिस को अर्दब में लेने का प्रयास किया।
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कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के पीएसी मोड में बुधवार देर रात नशे में धुत दो युवकों ने सिगरेट के पैसे मांगने पर पान दुकानदार से गाली-गलौज की। विरोध करने पीड़ित को मारने के लिए जूता उतार लिया। चौराहे में मौजूद पुलिसकर्मियों के आने पर एक युवक ने खुद को अधिवक्ता बताकर अर्दब में लेने का प्रयास किया।
पुलिस जीप में भरकर युवक को चकेरी थाने ले गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी ऐसे किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चकेरी के गंगागंज बस्ती निवासी शुभम कुमार पीएसी मोड पर ठेले पर पान की दुकान लगाते है। बुधवार देर रात नशे में धुत एक बाइक में सवार दो युवक आए।
एक आरोपी ने खुद को अधिवक्ता बताया
एक ने सिगरेट मांगी, शुभम ने जब पैसे मांगे। दोनों लोग गाली-गलौज करने लगे। एक युवक ने मारने के लिए जूता उतार लिया। इधर, चौराहे में मौजूद पुलिसकर्मी आए। इस दौरान एक आरोपी ने खुद को अधिवक्ता बताया और पुलिसकर्मी से अभद्रता की। उसने कानपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करने की बात कहकर पुलिस को अर्दब में लेने का प्रयास किया।
मेडिकल में नशे की पुष्टि हुई
साथ ही, खुद को जीप में बैठाने और मेडिकल कराने की बात कही। फिर पुलिस एक आरोपी को जीप में भरकर थाने ले गई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि दहेली सुजानपुर निवासी आरोपी नितेश सिंह के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई की गई है। उसके मेडिकल में नशे की पुष्टि हुई है।
कई युवक थे मौजूद, पुलिस को देखकर भागे
घटना के बाद जब पुलिसकर्मी एक युवक को जीप में भरकर थाने ले जाने लगे। इस दौरान उसने साथी विकास का नाम लिया। इधर, साथ में मौजूद अन्य युवक पुलिस को देखकर मौके से भाग निकले।