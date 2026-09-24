कानपुर: दुकानदार को पीटने के लिए उतारा जूता, अधिवक्ता बता पुलिस से भी अभद्रता, आरोपी पर शांतिभंग की कार्रवाई

कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के पीएसी मोड में बुधवार देर रात नशे में धुत दो युवकों ने सिगरेट के पैसे मांगने पर पान दुकानदार से गाली-गलौज की। विरोध करने पीड़ित को मारने के लिए जूता उतार लिया। चौराहे में मौजूद पुलिसकर्मियों के आने पर एक युवक ने खुद को अधिवक्ता बताकर अर्दब में लेने का प्रयास किया।

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पुलिस जीप में भरकर युवक को चकेरी थाने ले गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी ऐसे किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चकेरी के गंगागंज बस्ती निवासी शुभम कुमार पीएसी मोड पर ठेले पर पान की दुकान लगाते है। बुधवार देर रात नशे में धुत एक बाइक में सवार दो युवक आए।