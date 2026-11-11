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कानपुर: कलीम ने धर्म छिपाकर मंदिर में किया प्रेम विवाह, अब कर रहा दूसरी शादी, विरोध पर पत्नी से की हैवानियत

Wed, 11 Nov 2026 07:57 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 11 Nov 2026 07:57 PM IST
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Kanpur: Man leaves wife bloodied with scissors after she opposes his second marriage
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
रावतपुर निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि बीते पांच साल पहले सुजातगंज निवासी मो. कलीम ने धर्म छिपाकर मंदिर में प्रेम विवाह किया। नोएडा ले जाकर साथ रखा। उसके असली धर्म का पता चलने पर विरोध किया तो पीटा। दो सितंबर 2026 को उसने बेटे को जन्म दिया। बीती 10 नवंबर को मां-पिता के साथ रहने की बात कहकर साथ ले आया। यहां पता चला कि 29 नवंबर को कलीम की शबनम नाम की महिला से शादी है। विरोध करने पर कलीम, ससुर सलीम, ननंद नाजरीन, सास जहांआरा, देवर अलीम ने पीटा। कलीम ने गर्दन में कैंची मारकर लहूलुहान कर दिया। एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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