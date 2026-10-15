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कानपुर: तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत, मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस

Thu, 15 Oct 2026 08:20 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 15 Oct 2026 08:20 PM IST
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Kanpur: Man killed after being struck by a speeding car
इसी कार से हुई घटना - फोटो : अमर उजाला
कैंट में सर्किट हाउस के पास गुरुवार तड़के एक तेज रफ्तार कार सवार ने युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार दीवार से जा टकराई। घटना के बाद चालक समेत उसमें बैठे लोग कार छोड़कर मौके से भाग निकले। मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस के अनुसार कार सवार जाजमऊ से सर्किट हाउस की तरफ सुबह जा रहे थे। कार में तेज आवाज में गाने बज रहे थे। उसमें तीन अन्य लोग भी सवार थे। सर्किट हाउस के पास कार अनियंत्रित हो गई। एक युवक को उड़ाते हुए दीवार से टकरा गई। मृतक के पास से एक फल की टोकरी मिली है। इससे माना जा रहा है कि वह फल बेचता था। कैंट थाना प्रभारी अरविंद राय ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया है। नंबर के आधार पर कार सवारों की पहचान की जा रही है। 
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