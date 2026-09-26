कानपुर: जल निकासी के लिए कुरसौली नहर मार्ग काटा, आवाजाही ठप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sat, 26 Sep 2026 11:59 PM IST
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कुरसौली समेत आसपास के गांवों में जलभराव की समस्या पर कुछ ग्रामीणों ने शनिवार को कुरसौली नहर मार्ग काट दिया, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। राहगीरों और वाहन सवारों को कुरसौली गांव के अंदर से होकर मंधना और कल्याणपुर की ओर जाना पड़ रहा है।
कुरसौली नहर पुल के दोनों तरफ बारिश के पानी की निकासी के लिए भूमिगत बड़े बड़े पाइप डाले गए थे, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण कर उस पर दुकानें बना लीं। पाइप बंद होने से मोहनपुर नई बस्ती और कुरसौली नई बस्ती में जलभराव की समस्या हो गई। गलियो में आधा से डेढ़ फीट तक पानी भर गया। क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों को समस्या बताई है।
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कुरसौली नहर पुल के दोनों तरफ बारिश के पानी की निकासी के लिए भूमिगत बड़े बड़े पाइप डाले गए थे, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण कर उस पर दुकानें बना लीं। पाइप बंद होने से मोहनपुर नई बस्ती और कुरसौली नई बस्ती में जलभराव की समस्या हो गई। गलियो में आधा से डेढ़ फीट तक पानी भर गया। क्षेत्र के लोगों ने अधिकारियों को समस्या बताई है।
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