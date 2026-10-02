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कानपुर: जगदीश जांगिड़ बोले- भाजपा एजेंट की तरह काम कर रहा चुनाव आयोग, सभी 403 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव

Fri, 02 Oct 2026 01:46 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 02 Oct 2026 01:46 PM IST
सार

Kanpur News: कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जगदीश चंद्र जांगिड़ ने भारत निर्वाचन आयोग पर भाजपा के एजेंट की तरह काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है और आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य की सभी 403 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी।

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Kanpur Jagdish Jangid says EC is acting like a BJP agent Congress will contest elections on all 403 seats
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और कानपुर प्रभारी जगदीश चंद्र जांगिड़ - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और कानपुर के प्रभारी जगदीश चंद्र जांगिड़ ने चुनाव आयोग पर भाजपा के एजेंट की तरह काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है। भाजपा के पास वोट मांगने का अधिकार नहीं है। दावा किया कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत घटा था।

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उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी परिणाम सामने आएंगे। कांग्रेस प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।  विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के क्षेत्र में सर्वाधिक समस्याएं होने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि वह अपने क्षेत्र में भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र की जनता टूटी सड़कों, पानी सहित अन्य समस्याओं से जूझ रही है।

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