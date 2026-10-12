कानपुर: स्कूली छात्रों से लेकर पीएचडी शोधार्थियों तक को डीप लर्निंग सिखाएगा आईआईटी

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शुरुआती स्तर के प्रतिभागियों को पायथन प्रोग्रामिंग से लेकर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बारीकियां सिखाई जाएंगी। यह कार्यक्रम 14 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन चलेगा। कक्षाएं शाम और सप्ताहांत में आयोजित होंगी, ताकि विद्यार्थी पढ़ाई और नौकरी के साथ प्रशिक्षण ले सकें। इसके लिए पहले से प्रोग्रामिंग का अनुभव होना अनिवार्य नहीं है। अर्ली बर्ड पंजीकरण की अंतिम तिथि आठ नवंबर और नियमित पंजीकरण की अंतिम तिथि 29 नवंबर निर्धारित की गई है। प्रमाणपत्र पाने के लिए कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। कोर्स की फीस प्रतिभागियों की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है।

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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर स्कूली छात्रों से लेकर पीएचडी शोधार्थियों और प्रोफेशनल्स तक को डीप लर्निंग का प्रशिक्षण देगा। इसके लिए संस्थान ने चार सप्ताह का ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम तैयार किया है। इसमें प्रतिभागियों को उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।