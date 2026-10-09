कानपुर: ‘लगता है मर जाऊं...’, मां से फोन पर कही बात, देर रात युवती ने लगा लिया फंदा, शव पोस्टमार्टम को भेजा

कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में बड़ी बहन के घर पर रह रही युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवती मिर्गी आने की समस्या से परेशान थी। करीब एक साल से बड़ी बहन के घर रह कर इलाज करा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। नोट में युवती ने बीमारी से परेशान होने की बात लिखी है।

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पुलिस ने मोबाइल और नोट कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मूलरूप से गोंडा के सिरौटी गांव निवासी अमिता सिंह (24) एक साल से नौबस्ता हंसपुरम में अपनी विवाहित बड़ी बहन बबिता के घर पर रहकर इलाज करा रही थी। परिजन ने बताया कि अमिता दो साल से मिर्गी की बीमारी से परेशान थी।