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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur I feel like dying after saying this to her mother over phone young woman hanged herself late at night

कानपुर: ‘लगता है मर जाऊं...’, मां से फोन पर कही बात, देर रात युवती ने लगा लिया फंदा, शव पोस्टमार्टम को भेजा

Fri, 09 Oct 2026 12:19 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 09 Oct 2026 12:19 PM IST
सार

Kanpur News: नौबस्ता थाना क्षेत्र में लंबे समय से मिर्गी की बीमारी से परेशान युवती ने पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। वह मूल रूप से गोंडा की रहने वाली थी और पिछले एक साल से अपनी बड़ी बहन के घर रहकर इलाज करा रही थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

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Kanpur I feel like dying after saying this to her mother over phone young woman hanged herself late at night
मृतका की फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में बड़ी बहन के घर पर रह रही युवती ने फंदा लगाकर जान दे दी। युवती मिर्गी आने की समस्या से परेशान थी। करीब एक साल से बड़ी बहन के घर रह कर इलाज करा रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। नोट में युवती ने बीमारी से परेशान होने की बात लिखी है।

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पुलिस ने मोबाइल और नोट कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मूलरूप से गोंडा के सिरौटी गांव निवासी अमिता सिंह (24) एक साल से नौबस्ता हंसपुरम में अपनी विवाहित बड़ी बहन बबिता के घर पर रहकर इलाज करा रही थी। परिजन ने बताया कि अमिता दो साल से मिर्गी की बीमारी से परेशान थी।

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सुसाइड नोट में परिजनों से मांगी माफी है
बुधवार शाम अमिता ने मां पुष्पा से फोन पर बात करते समय कहा था कि लगता है मर जाऊं। इस पर मां ने डांटते हुए ऐसे विचार मन में न लाने की बात कही थी। देर रात उसने कमरे में पंखे पर फंदा लगाकर जान दे दी। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि नोट में युवती ने माता-पिता और बहन व अन्य परिजन से माफी मांगी है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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