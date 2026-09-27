कानपुर: 23 साल बाद सितंबर में सबसे अधिक बरसा पानी, इस बार 446.4 मिमी हुई बारिश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 27 Sep 2026 10:50 PM IST
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मानसूनी सीजन में इस बार 23 साल के बाद सबसे अधिक बारिश हुई है। रविवार को 9.6 मिमी बारिश को मिलाकर इस बार सितंबर में कुल 446.4 मिमी बारिश हुई है। इसके पहले सितंबर 2003 में 453.6 मिमी बारिश हुई थी। उसके बाद अब इतना पानी गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। अब बारिश के आसार नहीं हैं।
हिमाचल प्रदेश में ठहरे पश्चिमी विक्षोभ का असर आया तो मानसून कुछ दिन और रुक सकता है। लगातार तीसरे दिन रविवार को भी घने बादल छाए रहे और बौछारें पड़ीं। अधिकतम तापमान सामान्य औसत 33.4 डिग्री से आठ डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य औसत 23.2 डिग्री से 3.2 डिग्री कम रहा।
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हिमाचल प्रदेश में ठहरे पश्चिमी विक्षोभ का असर आया तो मानसून कुछ दिन और रुक सकता है। लगातार तीसरे दिन रविवार को भी घने बादल छाए रहे और बौछारें पड़ीं। अधिकतम तापमान सामान्य औसत 33.4 डिग्री से आठ डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य औसत 23.2 डिग्री से 3.2 डिग्री कम रहा।
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चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि इस समय देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है। इसका असर कानपुर परिक्षेत्र पर आता है तो मानसून ठिठक सकता है। फिलहाल आसमान साफ रहेगा।
तापमान
अधिकतम-23.4 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम-20 डिग्री सेल्सियस
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