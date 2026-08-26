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कानपुर: घाटमपुर में तेज बारिश से जलभराव, दुकानों के अंदर घुसा पानी, सड़कों के गड्ढे बने जानलेवा, राहगीर परेशान

Wed, 26 Aug 2026 02:57 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 26 Aug 2026 02:57 PM IST
सार

Kanpur News: घाटमपुर में मंगलवार से जारी बारिश के बाद बुधवार को हुई तेज बरसात से पूरे कस्बे में जलभराव की विकराल स्थिति बन गई। कानपुर-सागर हाईवे की सर्विस रोड और मुख्य बाजारों में पानी भरने से राहगीरों और दुकानदारों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी।

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Kanpur Heavy rain causes waterlogging in Ghatampur water enters shops, potholes on roads turn deadly
घाटमपुर में तेज बारिश से टापू बना कस्बा - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के घाटमपुर में मंगलवार से रुक-रुककर हो रही बारिश के बाद बुधवार सुबह हुई तेज बरसात से कस्बे के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बाजारों कि सड़कें भी लबालाब होने से व्यापारियों वा आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

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कानपुर-सागर हाईवे पर ओवरब्रिज के निचे सर्विस रोड सड़क की हालत पहले से ही खराब है। बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को परेशानी हुई। पानी भरने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे थे। दोपहिया वाहन चालकों को सड़क से गुजरते समय सावधानी बरतनी पड़ी।

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सर्विस रोड में जलभराव हो गया
वहीं, कस्बे के कई निचले हिस्सों में भी बारिश का पानी जमा रहा। इससे दुकानदारों को भी दिक्कत झेलनी पड़ी। कस्बे का पुराना पोस्ट ऑफिस रोड, नगर पालिका रोड, बस स्टॉप के बगल की रोड व कानपुर की ओर जाने वाली सर्विस रोड में जलभराव हो गया।

व्यापारियों ने जलभराव की शिकायत एसडीएम से की
बारिश के कारण बाजार और मुख्य मार्गों पर भी लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की अपेक्षा कम दिखाई दी। दो दिनों से जारी बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन जगह-जगह पानी भरने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। नगर पालिका की लापरवाही बताते हुए व्यापारियों ने जलभराव की शिकायत एसडीएम से की है।

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