कानपुर: घाटमपुर में तेज बारिश से जलभराव, दुकानों के अंदर घुसा पानी, सड़कों के गड्ढे बने जानलेवा, राहगीर परेशान

कानपुर के घाटमपुर में मंगलवार से रुक-रुककर हो रही बारिश के बाद बुधवार सुबह हुई तेज बरसात से कस्बे के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। बाजारों कि सड़कें भी लबालाब होने से व्यापारियों वा आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

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कानपुर-सागर हाईवे पर ओवरब्रिज के निचे सर्विस रोड सड़क की हालत पहले से ही खराब है। बारिश के बाद सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को परेशानी हुई। पानी भरने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे थे। दोपहिया वाहन चालकों को सड़क से गुजरते समय सावधानी बरतनी पड़ी।