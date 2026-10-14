कानपुर: 25 लाख का माल खरीदा, भुगतान के लिए दी चेक बाउंस, रातोंरात भागा शातिर, कार्रवाई की मांग पर अड़े व्यापारी

कानपुर: 25 लाख का माल खरीदा, भुगतान के लिए दी चेक बाउंस, रातोंरात भागा शातिर, कार्रवाई की मांग पर अड़े व्यापारी
Kanpur News: हरबंशमोहाल थाना क्षेत्र में व्यापारियों से 25 लाख रुपये का एफएमसीजी माल खरीदकर जालसाजी को अंजाम दिया गया है। आरोपी दुकान खाली कर रातों-रात फरार हो गया। पीड़ित व्यापारी भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद गुप्ता की अगुवाई में हरबंशमोहाल थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
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कानपुर में रांची निवासी राजेंद्र सिंह ने हरबंस मोबाइल क्षेत्र में किराए की दुकान ली और यही के स्टॉकिस्टों से करीब 25 लाख रुपये के एफएमसीजी प्रोडक्ट खरीदे। भुगतान के लिए व्यापारियों को चेक दी, जो बाउंस हो गई। मकान मालिक को भी किराया नहीं दिया। भाजपा कानपुर बुंदेलखंड कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारी हरबंस मोहाल थाने पहुंचे। साथ ही, पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।