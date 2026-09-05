कानपुर: घटने लगा गंगा का जलस्तर, नहीं कम हुईं दुश्वारियां, 11 मोहल्लों में फैला बाढ़ का पानी, नाव बनी सहारा

शुक्लागंज में गंगा नदी का जलस्तर बीते तीन दिनों से लगातार घट रहा है। लेकिन इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दुश्वारियां बरकरार हैं। अभी भी लोगों को नावों से ही आवागमन करना पड़ रहा है। करीब 11 मोहल्लों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है।

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स्कूल जाने वाले बच्चें और नौकरी पेशा करने वाले लोगों को नाव के सहारे आना जाना पड़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शुक्रवार शाम गंगा का जलस्तर 112.290 मीटर रिकार्ड किया गया। यह चेतावनी बिंदु से 29 सेंटीमीटर अधिक है।