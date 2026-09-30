कानपुर: डेंगू के चार और स्वाइन फ्लू के मिले दो मामले, बरतें एहतियात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 30 Sep 2026 11:30 PM IST
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कानपुर में बुधवार को डेंगू के चार और स्वाइन फ्लू के दो रोगी मिले हैं। शास्त्रीनगर निवासी 65 वर्षीय महिला और जूही में 40 वर्षीय पुरुष में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। दोनों ही रोगियों में सांस की गंभीर समस्या थी। डेंगू के मामले गुजैनी, हंसपुरम, बर्रा और चुन्नीगंज में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से अपने घर के आसपास पानी न जमा होने देने और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने की अपील की है।
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