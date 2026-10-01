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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Fire Breaks Out at Chemical and Plastic Factory; Firefighters Bring It Under Control

कानपुर: केमिकल और प्लास्टिक फैक्टरी में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

Thu, 01 Oct 2026 10:44 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 01 Oct 2026 10:44 PM IST
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Kanpur: Fire Breaks Out at Chemical and Plastic Factory; Firefighters Bring It Under Control
दमकल ने आग पर पाया काबू - फोटो : अमर उजाला
दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया 115बी में आचार्यनगर निवासी भीष्म गिडवानी की फैक्टरी में आशुतोष अवस्थी किराये पर लेकर ग्लोबल इंडस्ट्रीज के नाम से केमिकल व प्लास्टिक फैक्टरी चलाते हैं। कर्मचारियों के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम अचानक फैक्टरी के अंदर केमिकल के ड्रम वाले गोदाम से धुआं उठता दिखा। कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगीं। इसपर दमकल को सूचना दी गई।
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Kanpur: Fire Breaks Out at Chemical and Plastic Factory; Firefighters Bring It Under Control
दमकल ने आग पर पाया काबू - फोटो : अमर उजाला
मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि सूचना पर दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और फिर फायर फाइटर्स ने पानी व फोम के जरिये किसी तरह आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। 
 
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