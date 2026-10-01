कानपुर: केमिकल और प्लास्टिक फैक्टरी में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

विज्ञापन

दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया 115बी में आचार्यनगर निवासी भीष्म गिडवानी की फैक्टरी में आशुतोष अवस्थी किराये पर लेकर ग्लोबल इंडस्ट्रीज के नाम से केमिकल व प्लास्टिक फैक्टरी चलाते हैं। कर्मचारियों के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम अचानक फैक्टरी के अंदर केमिकल के ड्रम वाले गोदाम से धुआं उठता दिखा। कुछ ही देर में आग की लपटें उठने लगीं। इसपर दमकल को सूचना दी गई।