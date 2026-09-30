कानपुर: कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आवास-विकास की जमीन कब्जाने में पांच पर प्राथमिकी

नौबस्ता के मछरिया में आवास-विकास की जमीन को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कब्जाने के आरोप में पांच के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। नौबस्ता पुलिस के कार्रवाई न करने पर अधिशासी अभियंता ने पुलिस आयुक्त से शिकायत की थी। इसके बाद चार नामजद में मछरिया गांव निवासी राजा सिंह, अब्दुल लतीफ, मो. नफीस, यूनुस व एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

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आवास-विकास परिषद खंड दो के अधिशासी अभियंता मिश्री लाल ने पुलिस को बताया कि ग्राम बूढ़पुर, मछरिया में भूमाफिया राजा, अब्दुल लतीफ, मो. नफीस, यूनुस व एक अज्ञात ने अवैध कब्जा कर निर्माण कराया। जमीन को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेच दिया। 15 जुलाई को नौबस्ता इंस्पेक्टर और डीसीपी साउथ से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर जांच की जा रही है।