कानपुर: घाटमपुर में छात्राओं ने निकाली रैली, स्व गणना के लिए किया जागरूक, हाथ में तख्तियां लेकर दिया संदेश
Kanpur News: घाटमपुर में मतदाताओं को स्व-गणना के प्रति जागरूक करने के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने भव्य जागरूकता रैली निकाली। नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी इस रैली में छात्राओं ने नारों और तख्तियों के माध्यम से लोगों को स्व-गणना में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की।
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कानपुर के घाटमपुर कस्बे में मतदाताओं को स्व गणना के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने हाथों में जागरूकता संबंधी तख्तियां लेकर नगर की सड़कों और गलियों में भ्रमण किया। इस दौरान छात्राओं ने नारों के माध्यम से लोगों को स्व गणना के महत्व की जानकारी देते हुए इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से शुरू हुई जागरूकता रैली नगर पालिका रोड, पुराना अस्पताल रोड होते हुए कानपुर-सागर हाईवे पहुंची।
यहां से रैली मुगल रोड के रास्ते वापस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। रैली के दौरान छात्राओं ने हाथों में विभिन्न संदेश लिखी तख्तियां लेकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आओ मिलकर यह काम करें, सबसे पहले स्व गणना करें, 'प्रजातंत्र से नाता है…हम सब भारत के मतदाता हैं और वोट डालने जाना है, अपना फ़र्ज निभाना है.. जैसे नारों से लोगों को जागरूक किया।
अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं लोग
रैली में चल रहे तहसीलदार ओमप्रकाश ने बताया कि स्व गणना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया। इसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्व गणना के माध्यम से लोग अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है। रैली में नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी महेंद्र कूमार भी शामिल रहे।