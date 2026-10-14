कानपुर: पुरानी रंजिश में पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार व लाठी-डंडों से हमला, जांच में जुटी पुलिस
Kanpur News: ककवन थाना क्षेत्र स्थित सलेमपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक दुकानदार और उनके बेटे पर धारदार हथियार और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगई का मामला सामने आया है। गांव में दुकान चला रहे एक व्यक्ति और उनके बेटे पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पिता-पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर फट गए और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।
घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, सलेमपुर गांव निवासी रामलखन 13 अक्टूबर की शाम करीब छह बजे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे।
बेरहमी से मारपीट की और जातिसूचक अपशब्द कहे
आरोप है कि इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही चार लोग पृथ्वीराज चौहान, आकाश, रमन और शंकरपाल वहां पहुंचे और रामलखन पर धारदार हथियार से अचानक हमला बोल दिया। चीख-पुकार सुनकर जब रामलखन के बेटे प्रदीप अपने पिता को बचाने के लिए दौड़े, तो हमलावरों ने उनके साथ भी लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की और जातिसूचक अपशब्द कहे।
आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
हमले में रामलखन का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। वहीं, बीच-बचाव करने आए बेटे प्रदीप के सिर पर भी लाठी से गंभीर वार किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। ककवन थाना पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।