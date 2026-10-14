कानपुर: पुरानी रंजिश में पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार व लाठी-डंडों से हमला, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर के ककवन थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगई का मामला सामने आया है। गांव में दुकान चला रहे एक व्यक्ति और उनके बेटे पर कुछ लोगों ने धारदार हथियार और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पिता-पुत्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर फट गए और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।

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घटना के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार, सलेमपुर गांव निवासी रामलखन 13 अक्टूबर की शाम करीब छह बजे अपनी दुकान पर बैठे हुए थे।