फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Farmer died after being struck by rotavator accident occurred while preparing the field

कानपुर: रोटावेटर की चपेट में आकर किसान की मौत, खेत तैयार करते समय हादसा, चालक ट्रैक्टर समेत फरार, जांच शुरू

Wed, 07 Oct 2026 08:41 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 07 Oct 2026 08:41 AM IST
सार

Kanpur News: साढ़ थाना क्षेत्र स्थित पड़री लालपुर गांव में बुआई के लिए खेत तैयार कर रहे किसान ट्रैक्टर के रोटावेटर की चपेट में आ गए। हादसे में उनका दाहिना पैर कट गया और मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर समेत मौके से फरार हो गया।

विज्ञापन
Kanpur Farmer died after being struck by rotavator accident occurred while preparing the field
मृतक की फाइल फोटो और रोते बिलखते परिजन - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर के भीतरगांव में साढ़ थाना क्षेत्र के पड़री लालपुर गांव में बुधवार सुबह खेत की जुताई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। सरसों और आलू की फसल की बुआई के लिए खेत तैयार कर रहे किसान अनिल साहू उर्फ नन्हकऊ (53) रोटावेटर की चपेट में आ गए।

विज्ञापन

हादसे में उनका दाहिना पैर जांघ के पास से कट गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, अनिल बुधवार सुबह ट्रैक्टर से रोटावेटर चलाकर खेत की जुताई कराने गए थे। इसी दौरान वह अचानक चालू रोटावेटर की चपेट में आ गए।

विज्ञापन
Trending Videos

ट्रैक्टर चालक वाहन समेत मौके से फरार
हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया गया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर लालपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed