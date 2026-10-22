फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Fair scheduled at the RTO on October 23 cancelled; now awaiting government directives.

कानपुर: 23 अक्टूबर को आरटीओ में लगने वाला मेला निरस्त, अब शासन के आदेश का इंतजार

Thu, 22 Oct 2026 08:37 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 22 Oct 2026 08:37 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Fair scheduled at the RTO on October 23 cancelled; now awaiting government directives.
आरटीओ कानपुर - फोटो : अमर उजाला
आरटीओ कार्यालय में छापेमारी और कार्रवाई के बाद वाहन स्वामियों को राहत देने के लिए शुरू होने वाली परिवहन मेले की पहल पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। शिक्षक एमएलसी चुनाव के चलते प्रदेश के कई जिलों में आचार संहिता लागू होने से 23 अक्टूबर को प्रस्तावित परिवहन मेला निरस्त कर दिया गया है। अब नवंबर में भी मेला शासन के अग्रिम आदेश के बाद ही लगाया जा सकेगा। ऐसे में कार्यालय के चक्कर काटने और काम के लिए दलालों पर निर्भर रहने की शिकायतों से जूझ रहे वाहन स्वामियों को फिलहाल राहत का इंतजार करना होगा।
विज्ञापन


परिवहन विभाग ने मंडल मुख्यालय स्थित आरटीओ कार्यालय में हर महीने के चौथे शुक्रवार को परिवहन मेला लगाने की योजना बनाई थी। इसके तहत वाहन स्वामियों की समस्याओं का समाधान करने के साथ परिवहन संबंधी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जानी थीं। लेकिन शुरुआत से पहले ही आचार संहिता के चलते आयोजन टालना पड़ा।
विज्ञापन


बकाया टैक्स जमा कराने की भी थी तैयारी
परिवहन मेले के जरिए विभाग की योजना वाहन स्वामियों की समस्याएं दूर करने के साथ राजस्व वसूली बढ़ाने की भी थी। लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकाएदारों से व्यक्तिगत संपर्क कर वसूली की जानी थी। इसके अलावा पेनाल्टी में विशेष छूट और वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के विकल्पों की जानकारी देकर बकाया जमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था।
विज्ञापन
विज्ञापन


नवंबर के मेले पर भी शासन के आदेश का इंतजार
परिवहन विभाग की योजना के अनुसार नवंबर से हर महीने के चौथे शुक्रवार को मेला लगाया जाना था। हालांकि, अक्टूबर का आयोजन निरस्त होने के बाद नवंबर में मेले की तारीख भी फिलहाल तय नहीं है। शासन से अग्रिम आदेश मिलने के बाद ही आयोजन की स्थिति स्पष्ट होगी। ऐसे में वाहन स्वामियों को बाबुओं और दलालों के चक्कर से राहत दिलाने वाली इस पहल के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed