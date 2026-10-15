कानपुर: विपरीश दिशा में दौड़ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बुजुर्ग महिला की ली जान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 15 Oct 2026 08:22 PM IST
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सचेंडी थानाक्षेत्र में बुधवार दोपहर किसान नगर रनिया सर्विस लेन पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने विपरीत दिशा में धरमंगदपुर निवासी किशोरी (74) को टक्कर मार दी। पुलिस को सूचना कर राहगीर उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में तीन बेटे भीम, छोटू और मजलेश हैं वहीं पति कैलाश का देहांत हो चुका है। सचेंडी इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा के अनुसार शव को पोस्टमार्टम भेजा गया है, तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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