कानपुर: डेंगू के आठ और रोगी मिले, स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट किया गया

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को जिले में डेंगू के आठ नए रोगियों की पुष्टि हुई है। ये रोगी श्यामनगर, बिल्हौर और कल्याणपुर क्षेत्रों में मिले हैं। इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों में टीमों ने जाकर 895 घरों, 7,858 पात्रों का सर्वे कर 42 घरों में लार्वा नष्ट कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। आम जनता से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरदानी का प्रयोग करें।