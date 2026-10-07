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कानपुर: डेंगू के आठ और रोगी मिले, स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट किया गया

Wed, 07 Oct 2026 08:55 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 07 Oct 2026 08:55 PM IST
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Kanpur: Eight more dengue cases reported; health teams put on alert
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : amarujala
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को जिले में डेंगू के आठ नए रोगियों की पुष्टि हुई है। ये रोगी श्यामनगर, बिल्हौर और कल्याणपुर क्षेत्रों में मिले हैं। इसके बाद प्रभावित क्षेत्रों में टीमों ने जाकर 895 घरों, 7,858 पात्रों का सर्वे कर 42 घरों में लार्वा नष्ट कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरिदत्त नेमी ने बताया कि स्वास्थ्य टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। आम जनता से अपील की है कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरदानी का प्रयोग करें।
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