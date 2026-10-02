कानपुर: चोरी-छिपे मिट्टी ले जा रहे डंपर का डाला खुला, फिसलन से यातायात हुआ बाधित, जेसीबी से चला सफाई अभियान

कानपुर में पनकी पावर हाउस प्लांट में चल रहे मिट्टी के अवैध खेल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्लांट से चोरी-छिपे मिट्टी ले जा रहे एक डंपर का डाला देर रात मुख्य सड़क पर अचानक खुल गया। इसके चलते भारी मात्रा में राख युक्त मिट्टी सड़क पर बिखर गई। फिसलन बढ़ने के कारण सड़क पर वाहनों के पहिए थम गए और यातायात बुरी तरह बाधित हो गया।

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जानकारी के अनुसार, पनकी पावर हाउस प्लांट के अंदर एकत्रित राख युक्त मिट्टी को रोजाना देर रात निर्धारित प्रक्रिया के तहत राख के बंधे तक डंपरों के जरिए ले जाया जाता है। आरोप है कि कुछ डंपर संचालक अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों से सांठगांठ कर इस मिट्टी को बंधे में डंप करने के बजाय बाहर निजी ठेकेदारों को चोरी-छिपे बेच देते हैं।