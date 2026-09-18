कानपुर: डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ दवाएं लिख रहा था ड्राइवर, सीएमएस की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज, जांच कमेटी गठित

कानपुर में मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रामा सेंटर में ओपीडी में डॉक्टर के ड्राइवर द्वारा मरीजों को बाहर की दवा लिखने का वीडियो वायरल होने के मामले में सीएमएस ने जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है। वहीं, आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सीएमएस ने चकेरी थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

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बीते बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें ओपीडी में अस्पताल के डॉ. रामकेश का ड्राइवर उनकी गैर मौजूदगी में मरीजों को बाहर की दवायें लिख रहा था। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद सीएमएस डॉ. पीयूष मिश्रा ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने डॉ. रामकेश से पूछताछ की और स्पष्टीकरण मांगा है।