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कानपुर: डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ दवाएं लिख रहा था ड्राइवर, सीएमएस की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज, जांच कमेटी गठित

Fri, 18 Sep 2026 05:46 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 18 Sep 2026 05:46 PM IST
सार

Kanpur News: कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय की ओपीडी में डॉक्टर की गैर-मौजूदगी में मरीजों को बाहर की दवाएं लिखते पकड़े गए ड्राइवर का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मामले में सीएमएस डॉ. पीयूष मिश्रा ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। साथ ही, आरोपी ड्राइवर के खिलाफ चकेरी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है।

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Kanpur Driver was prescribing medicines while sitting in doctors chair case registered based on CMS complaint
कांशीराम अस्पताल में डॉक्टर की जगह दवा लिखता ड्राइवर देव - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय एंड ट्रामा सेंटर में ओपीडी में डॉक्टर के ड्राइवर द्वारा मरीजों को बाहर की दवा लिखने का वीडियो वायरल होने के मामले में सीएमएस ने जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है। वहीं, आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सीएमएस ने चकेरी थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

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बीते बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें ओपीडी में अस्पताल के डॉ. रामकेश का ड्राइवर उनकी गैर मौजूदगी में मरीजों को बाहर की दवायें लिख रहा था। वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद सीएमएस डॉ. पीयूष मिश्रा ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने डॉ. रामकेश से पूछताछ की और स्पष्टीकरण मांगा है।

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तीन सदस्यीय टीम गठित की
इसके अलावा सीएमएस ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है। जिसकी रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा सीएमएस डॉ. पीयूष मिश्रा की ओर से डॉ. रामकेश के ड्राइवर कानपुर देहात के ग्राम अहरौली घाट निवासी देव प्रताप सिंह के खिलाफ तहरीर दी है।

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ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
सीएमएस डॉ. पीयूष मिश्रा ने कहा कि तीन सदस्यीय टीम मामले की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि वादी सीएमएस डॉ. पीयूष मिश्रा की तहरीर पर डॉ. रामकेश के ड्राइवर कानपुर देहात निवासी देव प्रताप सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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