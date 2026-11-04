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कानपुर: दिवाली से पहले जगमगाएगा शहर, अभियान चलाकर दुरुस्त की जाने लगीं लाइटें, नगर आयुक्त ने दिए निर्देश

Wed, 04 Nov 2026 11:35 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 04 Nov 2026 11:35 AM IST
सार

Kanpur News: कानपुर नगर निगम ने दीपावली के पावन अवसर से ठीक पहले शहर की बदहाल स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। शहर की बंद और खराब स्ट्रीट लाइटों की जनसमस्या पर खबर प्रकाशित होने के बाद नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने मामले का संज्ञान लिया।

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Kanpur drive has been launched to repair streetlights following directives from the Municipal Commissioner.
स्ट्रीट लाइट ठीक करते मार्ग प्रकाश विभाग कर्मी व पनकी धाम पुल की जलती ठीक की गई लाइटें - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में दिवाली से पहले शहर की बदहाल मार्ग प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। शहर की खराब स्ट्रीट लाइटों को लेकर संवाद न्यूज एजेंसी की ओर से मंगलवार को प्रकाशित की गई खबर का नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने संज्ञान लिया। उन्होंने मार्ग प्रकाश विभाग के अधिकारियों को दिन-रात अभियान चलाकर सभी खराब लाइटें ठीक कराने के निर्देश दिए।

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इसके बाद मंगलवार सुबह से ही विभागीय टीमें वाहनों के साथ सड़कों पर उतर गईं। जीटी रोड, कालपी रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर मरम्मत का काम शुरू किया गया। कालपी रोड पर विजयनगर से फजलगंज चौराहे तक चार और पनकी धाम मंदिर से स्टेशन मार्ग पर दो खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक की गईं।

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केस्को एमडी को पत्र भेजा गया है
नगर आयुक्त ने बर्रा, गोविंदनगर पुराना पुल, जूही, निरालानगर, चकेरी, काकादेव, शास्त्रीनगर, मसवानपुर, रावतपुर, चमनगंज समेत कई इलाकों व पाकों में तीन दिन के भीतर खराब लाइटें और टॉवर दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मार्ग प्रकाश अधिकारी आरके पाल ने बताया कि सीओडी पुल उतरने के बाद डिफेंस क्षेत्र आ जाता है, जहां अक्सर विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है। इससे कनेक्शन न मिलने से लाइटें बंद रहती हैं। इसके लिए केस्को एमडी को पत्र भेजा गया है।

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