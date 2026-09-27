कानपुर: अमेरिकी यूनिवर्सिटी से डॉ. दिवाकर चक्रवर्ती को मिली मानद उपाधि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 27 Sep 2026 11:04 PM IST
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बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में कार्य कर रहे शहर के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दिवाकर चक्रवर्ती प्रजापति को सीडरब्रुक यूनिवर्सिटी, अमेरिका की ओर से मानद उपाधि से सम्मानित किया है। वह लंबे समय से ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के माध्यम से बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं।
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